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Казахстанцы активно копят деньги на депозитах

Фотография для новости Казахстанцы активно копят деньги на депозитах

Фото alau.kz/Н.Луговской

Население накопило на депозитах почти 20 трлн тенге, передает LS.

По данным Нацбанка, в июне 2024 года вклады в депозитных организациях достигли 35,7 трлн тенге. За месяц данный объем вырос на 3,5%, или на 1,2 трлн тенге.

Основная сумма хранится на депозитах в тенге – 27,8 трлн тенге (+4,1% в сравнении с маем текущего года). А вот на вклады в иностранной валюте приходится – 8 трлн тенге (+3,9%).

Наибольшая сумма по депозитам у физлиц – 19,9 трлн тенге (+3,6%). При этом вклады небанковских юрлиц выросли до 15,9 трлн тенге (+3,9%).

Ранее LS писал, что часть активов Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) передадут управляющим компаниям. На первоначальном этапе им доверят 200 млрд тенге

 

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