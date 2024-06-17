Казахстанцы без миллиона на депозитах массово устремились за ипотекой и получили отказы

По программе «Наурыз» успешно приняты более 31 000 заявок. Об этом сообщает пресс-служба «Отбасы банка».

Среди участников новой жилищной программы лидируют молодые казахстанцы в возрасте до 35 лет. На их долю приходится 62% успешно принятых заявок. В топ пять городов и регионов, выбранных для покупки жилья наряду с Алматы, Астаной и Шымкентом, вошли Актюбинская и Западно-Казахстанская области.

Половина успешно принятых заявок принадлежит семейным казахстанцам у которых есть дети. Заявки на участие в программе «Наурыз» приняты от 1 847 многодетных семей, от 126 детей-сирот и от 3 782 представителей социально-уязвимых слоев населения.

«3 889 заявок были отклонены. Основная причина – у клиентов отсутствует на депозите необходимая сумма в размере 1 млн тенге. Это обязательное условие участия в программе «Наурыз». Также отказы получили те, кто имеет в собственности жилье. Для избежания ажиотажа, срок приема заявок в Отбасы банке сделали максимально комфортным для потенциальных участников. Заявки по программе «Наурыз» принимаются в рабочие дни с 9.00 до 21.00 часа до 28 июня 2024 года на платформе Баспана маркет», — говорится в сообщении.

Потенциальным участникам программы «Наурыз» следует внимательно отнестись к выбору региона для приобретения жилья. Это важно сделать именно на стадии подачи заявки на участие в программе.

После окончания срока приема заявок, начнется ранжирование списка. То есть заявки участников распределят по максимально набранным баллам.

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