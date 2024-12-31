С 1 января 2025 года вступают в силу изменения в законодательстве, регулирующие срок временного пребывания иностранных граждан на территории России. Об этом 31 декабря сообщило посольство Казахстана в России, передает Zakon.kz.

Согласно федеральному закону №260-ФЗ от 8 августа 2024 года, иностранцам разрешено находиться на территории Российской Федерации не более 90 дней суммарно в течение календарного года. Ранее срок пребывания составлял не более 90 дней в течение 180 дней.

Исключение сделано для иностранных граждан, прибывающих в Россию с целью обучения, работы, временного проживания или получения убежища. Для этих категорий предусмотрен более длительный срок пребывания.

В январе 2023 года Казахстан ужесточил правила пребывания иностранцев без визы. Согласно новым правилам, граждане Евразийского экономического союза могут находиться в Казахстане в течение 90 дней в рамках 180-дневного периода. Иностранцы больше не могут продлевать срок законного пребывания в стране, просто выезжая за границу и возвращаясь снова. Для иностранцев из других стран, на которых также распространяется безвизовый въезд, этот срок ограничивается 30 дням.

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