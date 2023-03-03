Казахстанцы больше не хотят хранить деньги на депозитах в банках?

Стало известно, что в январе 2023 года банки в Казахстане привлекли вклады физических лиц на сумму 2 трлн 936,7 млрд тенге. Это почти на 1,5 трлн (или ровно на треть) меньше, чем в декабре прошлого года (минимум с мая 2022 года), передает inbusiness.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро Data Hub.

«В 2022 году банки в среднем ежемесячно привлекали по 3,3 трлн тенге, то есть разница не такая большая. Во-вторых, в начале года приток вкладов всегда меньше. Например, в январе 2021 года он составил 1,4 трлн тенге, в январе 2022 года – 2 трлн тенге. То есть сейчас приток депозитов оказался в полтора раза выше, чем год назад и вырос вдвое по сравнению с 2021-м», — отмечен в сообщении.

К слову, объем привлеченных вкладов в иностранной валюте составил 475,9 млрд тенге – это 16,2% от общего объема.

«И еще один момент, который важно отметить: привлечение вкладов шло на фоне рекордной ставки вознаграждения. В январе среднее значение составило 13,7% против 13,3% месяцем ранее. Хотя КФГД предельные максимумы в последнее время не повышал», — заключили аналитики Data Hub.

Напомним, ранее в КФГД сообщили, какие суммы лучше всего держать на депозитах.

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