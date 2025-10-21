Казахстанцы больше не смогут пользоваться услугой автодозвона





Мобильные операторы Kcell и Beeline сообщили о предстоящем отключении сервисов автодозвона для своих абонентов, передает informburo.kz

Так, с 30 июня перестанет работать услуга «Микрозвонок» для пользователей Kcell и Activ. До этой даты сервис будет доступен в обычном режиме. В компании пояснили, что сегодня большинство клиентов предпочитают общаться через мессенджеры, голосовые сообщения и другие цифровые сервисы, поэтому востребованность автоперезвона заметно снизилась.

С 1 июля аналогичную услугу Beep Call отключит и Beeline. По информации оператора, многие абоненты жаловались на неудобства, связанные с такими уведомлениями, поскольку «дозвоны» отвлекали и нередко вызывали негативную реакцию.

В Tele2 и Altel на запрос редакции оперативно не смогли прокомментировать судьбу сервиса автодозвона. На официальных ресурсах компаний соответствующих объявлений пока не опубликовано.

Напомним, в мае Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщило о подготовке изменений в правила оказания услуг связи. Поправки предусматривают отказ от автоматических дозвонов — уведомления о пропущенных вызовах абоненты будут получать только в виде SMS-сообщений.

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