Казахстанцы больше не смогут расплачиваться этими купюрами

С 25 июня в Казахстане прекращается обращение банкнот номиналом 2000 тенге образца 2012 года. Сегодня, 24 июня, — последний день, когда такие купюры можно использовать для оплаты товаров и услуг.
Речь идет о банкнотах с изображением монумента «Қазақ Елі», которые находились в параллельном обращении с новыми денежными знаками.
В Национальном банке сообщили, что после завершения периода обращения обменять старые купюры можно будет в банках второго уровня и отделениях АО «Казпочта» в течение трех лет — до 25 июня 2029 года.
При этом филиалы Национального банка будут осуществлять обмен банкнот старого образца бессрочно. В Нацбанке услуга предоставляется бесплатно, тогда как банки второго уровня и «Казпочта» вправе устанавливать комиссию за обмен.
После завершения периода обращения единственной действующей банкнотой номиналом 2000 тенге останется купюра из серии «Сакский стиль», которой можно будет рассчитываться за товары и услуги на территории страны.
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