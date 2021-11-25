Какие анализы обязаны сдать казахстанцы при въезде в Россию

С 29 декабря 2021 года граждане Казахстана, прибывающие в Россию на срок свыше 90 дней, должны будут подтверждать отсутствие наркозависимости и инфекций, включая ВИЧ, в российских медицинских учреждениях. Об этом сообщается на сайте посольства РК в Российской Федерации, передает Tengtinews.kz.

Справки будет принимать территориальный орган МВД. Документы несовершеннолетних или недееспособных граждан может представить один из его родителей, опекунов или попечителей (детям до 6 лет не распространяется).

Также казахстанцам необходимо будет пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, после чего территориальными органами МВД им выдается соответствующий документ.

Отмечается, что в случае прибытия в Россию с целью трудовой деятельности, вышеуказанные процедуры необходимо пройти в течение 30 дней со дня прибытия, в иных целях – в течение 90 дней.

После истечения срока действия медицинских справок казахстанцы в течение 30 дней обязаны повторно пройти медицинское освидетельствование и представить новые документы либо в территориальный орган МВД, либо в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо через подведомственное предприятие или уполномоченную организацию.

В случае неисполнения вышеуказанных требований срок пребывания в России может быть сокращен, предупреждают граждан Казахстана

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