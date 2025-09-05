 Ya Metrika Fast
USD 540.87 EUR 632.01 RUB 6.76

Казахстанцы будут обязаны с 15 сентября предоставлять биометрические данные

— Сегодня, 14:17
Изображение для новости: Казахстанцы будут обязаны с 15 сентября предоставлять биометрические данные

Фото взято с сайта trends.rbc.ru

С 15 сентября 2025 года налоговым органам будет официально разрешено использовать биометрическую идентификацию — например, распознавание лица или отпечатки пальцев при взаимодействии с гражданами через информационные системы, пишет digitalbusiness.kz

И сбор данных будет везде.

Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс и подписаны президентом. Теперь налоговая сможет применять биометрию при налоговом администрировании, то есть во всех процессах, связанных с регистрацией, подачей отчетности, проверками и другим онлайн-взаимодействием.

Минфин утверждает, что так получится закрыть сразу несколько пробелов:

    • Исключить регистрацию компаний на подставных лиц;
    • Предотвратить выписку фиктивных счетов-фактур;
    • Снизить долю теневой экономики.

Технический порядок сбора и использования биометрии будет утвержден дополнительно. Пока известно, что данные будут использоваться в рамках цифровых сервисов налоговой службы.

Для налогоплательщиков это значит, что в будущем при входе в личный кабинет или подтверждении некоторых действий может потребоваться пройти идентификацию по лицу или другим биометрическим признакам.


Изображение 2 для Циклон определит погоду

Циклон определит погоду

Прогноз погоды по Казахстану на 6-8 сентября представили синоптики Казгидромета.  В ближайшие дни погоду большей...
Сегодня, 14:01

Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.