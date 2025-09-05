С 15 сентября 2025 года налоговым органам будет официально разрешено использовать биометрическую идентификацию — например, распознавание лица или отпечатки пальцев при взаимодействии с гражданами через информационные системы, пишет digitalbusiness.kz

И сбор данных будет везде.

Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс и подписаны президентом. Теперь налоговая сможет применять биометрию при налоговом администрировании, то есть во всех процессах, связанных с регистрацией, подачей отчетности, проверками и другим онлайн-взаимодействием.

Минфин утверждает, что так получится закрыть сразу несколько пробелов:

Исключить регистрацию компаний на подставных лиц;



Предотвратить выписку фиктивных счетов-фактур;



Снизить долю теневой экономики.



Технический порядок сбора и использования биометрии будет утвержден дополнительно. Пока известно, что данные будут использоваться в рамках цифровых сервисов налоговой службы.

Для налогоплательщиков это значит, что в будущем при входе в личный кабинет или подтверждении некоторых действий может потребоваться пройти идентификацию по лицу или другим биометрическим признакам.

Циклон определит погоду Прогноз погоды по Казахстану на 6-8 сентября представили синоптики Казгидромета. В ближайшие дни погоду большей...

16 убийств совершено в Костанайской области на фоне распития спиртных напитков 16 убийств совершено в Костанайской области на фоне распития спиртных напитков. Примерно такое же количество...

В Казахстане продолжают закрываться фермерские хозяйства За год в Казахстане стало на 17,6 тыс. ферм меньше, передает LS. На 1 августа этого...