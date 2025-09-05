С 15 сентября 2025 года налоговым органам будет официально разрешено использовать биометрическую идентификацию — например, распознавание лица или отпечатки пальцев при взаимодействии с гражданами через информационные системы, пишет digitalbusiness.kz
И сбор данных будет везде.
Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс и подписаны президентом. Теперь налоговая сможет применять биометрию при налоговом администрировании, то есть во всех процессах, связанных с регистрацией, подачей отчетности, проверками и другим онлайн-взаимодействием.
Минфин утверждает, что так получится закрыть сразу несколько пробелов:
- Исключить регистрацию компаний на подставных лиц;
- Предотвратить выписку фиктивных счетов-фактур;
- Снизить долю теневой экономики.
Технический порядок сбора и использования биометрии будет утвержден дополнительно. Пока известно, что данные будут использоваться в рамках цифровых сервисов налоговой службы.
Для налогоплательщиков это значит, что в будущем при входе в личный кабинет или подтверждении некоторых действий может потребоваться пройти идентификацию по лицу или другим биометрическим признакам.
