Казахстанцы будут оплачивать ОСМС по принципу справедливости

С целью достижения справедливости в уплате взносов в систему социального медицинского страхования предлагается переход к реальной плоской шкале, когда все группы налогоплательщиков будут уплачивать взносы по равнозначным эффективным ставкам, сообщает Министерство здравоохранения РК.

«Люди с низкими доходами не должны платить больше, чем более обеспеченные граждане», отметили в Министерстве здравоохранения.

В результате предлагаемых мер ожидается снижение карманных или личных расходов населения, защита прав застрахованных граждан на получение заранее оплаченной качественной медицинской помощи.

Также данное новшество позволит постепенно решать проблемы финансовой устойчивости медицинских организаций и перехода в сторону страховой модели финансирования здравоохранения, сообщили в ведомстве.

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