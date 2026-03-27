Казахстанцы будут отдыхать меньше: в Минтруда объяснили изменения

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказал, как изменится график выходных дней в Казахстане. Об этом он сообщил 26 марта 2026 года в кулуарах Сената, передает Zakon.kz.

По его словам, с принятием новой Конституции изменится и дата государственного праздника. Теперь Днем Конституции станет 15 марта — день проведения общенационального референдума.

«Новая Конституция принята 15 марта. Этот день станет государственным праздником. Отмечать его будем уже со следующего года», — пояснил министр.

Таким образом, в 2026 году казахстанцы будут отдыхать на один день меньше, поскольку 30 августа больше не является выходным.

При этом новая Конституция вступит в силу с 1 июля 2026 года. С этого момента утратит силу действовавшая ранее Конституция 1995 года.

