Казахстанцы будут по-новому платить за воду

В Казахстане планируют изменить тарифы на водоснабжение и водоотведение. В министерстве национальной экономики рассказали LS, когда это произойдет.

По информации ведомства, на данный момент в стране действуют такие группы потребителей, как физические лица, юридические лица и организации, содержащиеся за счет бюджетных средств. Вместе с тем планируется ввод единых тарифов. В том числе в Акмолинской и Туркестанской области это произойдет до 2026 года. Для остальных регионов процесс перевода будет происходить до 2028 года. Водоотведение в Акмолинской области будет тарифицироваться по единой цене до 2026 года.

Для повышения стимулирования к водосбережению были введены социальные нормы потребления для физлиц. Согласно им, повышенные тарифы установлены в зависимости от объема потребления питьевой воды. В феврале данные показатели составляли:

І группа — с потреблением до 3 куб. м в месяц, применяется действующий тариф (потребляют 49% населения);

ІІ группа — с потреблением от 3 куб. м до 5 куб. м в месяц: +20% от действующего тарифа (потребляют 20% населения);

ІІІ группа — с потреблением от 5 куб. м до 10 куб. м в месяц: +50% от действующего тарифа (потребляют 20% населения);

ІV группа — с потреблением свыше 10 куб. м в месяц: тариф + 100%, или в два раза больше от действующего тарифа (потребляют 11% населения).

Дифференциация по другим группам потребителей будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством о естественных монополиях.

«Дополнительно полученный доход направляется на модернизацию, реконструкцию оборудования и сетей по регулируемой услуге, а также приобретение оборудования», – отметили в МНЭ.

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