Казахстанцы будут получать новые push-уведомления

Новый вид push-уведомлений начнут получать казахстанцы со 2 октября. Сообщения заблаговременно уведомляют об истечении срока действия диагностической карты технического осмотра, сообщает Zakon.kz.

Обновления позволяют напомнить гражданам за 30 дней о сроке истечения срока документа. Отправленные push-уведомления будут доступны для просмотра в разделе «Уведомления» в мобильном приложении eGov mobile.

Если не установлено мобильное приложение, пользователю будет направлено SMS с информацией о поступлении нового уведомления от 1414 со ссылкой на скачивание приложения.

«В рамках концепции президента «невидимое государство» мы продолжаем предоставлять гражданам услуги, которые им нужны, и уведомляем об этом заблаговременно. Push-уведомления удобны тем, что сообщения приходят за месяц и у граждан есть время перевыпустить новый документ. Тем самым помогаем владельцам авто предотвратить многие риски. На сегодня в eGov mobile уже доступны 15 видов push-уведомлений для разных жизненных ситуаций. Со временем это количество будет увеличиваться», – сказал председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Также в мобильном приложении eGov mobile доступен цифровой документ «Диагностическая карта технического осмотра». Новый документ содержит сведения о владельце и механическом транспортном средстве и прицепов к нему с перечнем параметров технического состояния и результатах обязательного технического осмотра. В случае истечения срока документа он не будет отображаться в цифровых документах.

Владельцы авто могут предъявлять электронный документ наравне с бумажным. Найти цифровой документ техосмотра можно на главной странице приложения eGov mobile в разделе «Цифровые документы». Владелец документа может открыть к нему доступ с помощью QR-кода, что поможет стороне, запрашивающей документ, убедиться в его подлинности.

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