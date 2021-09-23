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Казахстанцы будут получать SMS при регистрации прописки

rg.ru

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Госкорпорация «Правительство для граждан» внедрила новый сервис по рассылке SMS-сообщений собственникам жилья о прописке новых лиц и жильцам, выписанным с регистрации, сообщает zakon.kz.

Как сообщается, теперь при прописке граждан через ЦОН собственник жилья получит на свой телефон сообщение с данными человека, которого он прописал. Если же собственник захочет выписать кого-то со своей жилплощади – человек которого выписали, также получить сообщение об этом.

Мне часто пишут казахстанцы о том, что кто-то прописывает у них совершенно незнакомых людей. Новый сервис должен решить проблему – если кто-то попытается прописать человека на вашей жилплощади через ЦОН без вашего участия, вы об этом сразу узнаете, благодаря SMS-уведомлению. Сервис поможет в борьбе с посредниками, которые предлагают за деньги сделать прописку, – сказал министр Цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

По его словам, с 2019 года госкорпорация «Правительство для граждан» получила возможность оформлять прописку граждан. Ранее эту услугу оказывали работники миграционной службы, расположенные в ЦОНах.

Прописать или выписать человека по месту жительства также можно онлайн через портал eGov. У собственника жилья и прописываемого человека должна быть электронно-цифровая подпись (ЭЦП).

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