Казахстанцев предупреждают о мошенниках. Telegram-канал AQPARAT SAQSHYSY.
«Мошенники завладевают информацией о том, что ваш сын проходит военную службу, и используют эти данные, чтобы ввести вас в заблуждение. Они пишут сообщения от имени сына, рассказывают о срочной необходимости денег и просят перевести средства на неизвестные номера», — сообщает Телеграмм-канал.
Как распознать мошенников:
- Если вы просите фото или видеозвонок, они находят отговорки, ссылаясь на «строгий режим» или «отсутствие связи».
- Просят переводить деньги на номера карт или счета, не связанные с вашим сыном.
Что делать, если вы получили такое сообщение?
1. Не поддавайтесь панике.
2. Немедленно свяжитесь с сыном или его командиром через проверенные каналы.
3. Не переводите деньги и не предоставляйте личные данные незнакомцам.
4. Сообщите о ситуации в полицию.