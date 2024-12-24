Казахстанцев предупреждают о мошенниках. Telegram-канал AQPARAT SAQSHYSY.

«Мошенники завладевают информацией о том, что ваш сын проходит военную службу, и используют эти данные, чтобы ввести вас в заблуждение. Они пишут сообщения от имени сына, рассказывают о срочной необходимости денег и просят перевести средства на неизвестные номера», — сообщает Телеграмм-канал.

Как распознать мошенников:

Если вы просите фото или видеозвонок, они находят отговорки, ссылаясь на «строгий режим» или «отсутствие связи».

Просят переводить деньги на номера карт или счета, не связанные с вашим сыном.

Что делать, если вы получили такое сообщение?

1. Не поддавайтесь панике.

2. Немедленно свяжитесь с сыном или его командиром через проверенные каналы.

3. Не переводите деньги и не предоставляйте личные данные незнакомцам.

4. Сообщите о ситуации в полицию.

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