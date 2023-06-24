Казахстанцы должны поменять техпаспорта на квартиры. Замена коснётся не всех

Собственникам квартир в старых многоквартирных домах придётся менять технические паспорта. Государство приняло решение включить в общую площадь квартиры балконы и лоджии, чего раньше не было, сообщает informburo.kz

Соответственно, меняются технические характеристики и план жилья, что требует юридического оформления и обязательной государственной регистрации. Проверить, относится ли ваш дом к категории домов, где требуется замена паспортов, несложно. Если в плане квартиры не будут указаны балкон или лоджия, либо на них не будут указаны их площади, значит, технический паспорт менять придётся.

№1 О сроках и обстоятельствах замены

Обязательная замена технического паспорта на квартиру не ограничена определённой датой. Поэтому заменить документ можно в любое удобное для собственника время. В то же время это вовсе не означает, что можно пустить вопрос на самотёк. Любое действие в отношении недвижимости рано или поздно потребует обновления документов.

Обстоятельства, при которых собственникам придётся сделать это незамедлительно:

оформление договора дарения на квартиру;

оформление сделки купли-продажи;

вступление в права наследования.

Все выше перечисленные виды сделок с недвижимостью по закону должны проходить обязательную государственную регистрацию, после которой появляется право собственности на квартиру (дом, комнату). Пока нет регистрации, собственником недвижимости по документам остаётся продавец (даритель, завещатель).

К слову, отказ в оформлении сделки из-за старого технического паспорта можно получить ещё на этапе обращения к нотариусу либо в ЦОН.

№2 Куда обращаться

Собственники могут подать заявление на получение технического паспорта двумя способами:

обратиться в местный ЦОН;

направить заявление с требуемым пакетом документов через портал egov.kz.

У услуги есть название: «Получение технического паспорта объектов недвижимости и заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений по итогам проведённого государственного технического обследования вновь созданного объекта недвижимости».

Форма заявления на получение данной услуги также утверждена приказом, при обращении в ЦОН бланк заявления выдаётся сотрудником, при оформлении через портал – предоставляется в электронном виде.

№3 Какие документы потребуются

Документы необходимые при обращении через ЦОН или портал:

удостоверение личности, а также копию документа, подтверждающего полномочия представителя собственника (доверенность);

правоустанавливающий документ на объект недвижимости (с приложением идентификационного документа на земельный участок при его наличии);

документ, подтверждающий оплату выдачи технического паспорта (оплату можно произвести в кассах, работающих в ЦОНах).

Если собственник подаёт заявление через портал, то помимо перечисленных документов ему необходимо:

иметь ЭЦП – электронную цифровую подпись;

действующий номер сотового телефона;

адрес электронной почты (для получения уведомлений);

оплатить услугу.

№4 Когда и за что производить оплату

Оплата производится через портал посредством специального сервиса ПШЭП.

Собственники производят оплату дважды: сначала – при подаче заявления оплачивается услуга по государственному техническому обследованию объекта. Размер оплаты составляет 2700 тенге (сумма меняется ежегодно).

Следующая оплата (доплата) производится за выполненную работу по государственному техническому обследованию объекта недвижимости. Размер оплаты устанавливается государственным органом, изготавливающим паспорт, и зависит от квадратуры квартиры, года постройки дома и других условий.

№5 Технический осмотр

Обязательный этап – выезд специалиста для осмотра и замера квартиры.

Технический специалист замеряет все имеющиеся на момент осмотра помещения, включая балкон, вносит их в установленную форму и составляет план квартиры (черновик).

В техническом паспорте заполняются технические характеристики основного объекта недвижимости по установленной форме, а также технические характеристики служебных (хозяйственных) строений и сооружений (при наличии). После чего сведения о выявленных расхождениях, к которым относится и балкон, вносятся в информационную систему правового кадастра.

Затем готовится «Заключение с указанием фактов изменений» с приложением технического паспорта на квартиру.

№6 Сроки оказания услуги

Как и любая другая государственная услуга в Казахстане, замена технического паспорта имеет установленный законом срок. Срок оказания государственной услуги: с момента сдачи пакета документов собственником при обращении в ЦОН или портал:

Внесение в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество – один рабочий день;

Выдача технического паспорта объектов недвижимости и заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений по итогам проведённого государственного технического обследования вновь созданного объекта недвижимости в зависимости от вида объекта недвижимости:

квартиры, комнаты в общежитиях – выдаётся на третий рабочий день;

индивидуальные жилые дома, индивидуальные гаражи, дачные строения – выдаётся на пятый рабочий день.

Внимание! День приёма документов не входит в срок оказания государственной услуги.

№7 Какие документы выдадут

После обращения в ЦОН собственник получит новые документы. Получить их можно будет только после оплаты полной стоимости услуги, размер которой сообщит сотрудник ЦОН.

Какие документы будут выданы собственнику:

технический паспорт объекта недвижимости;

новый план квартиры;

заключение об установленных расхождениях идентификационных и технических сведений по итогам проведённого государственного технического обследования вновь созданного объекта недвижимости.

При смене собственника недвижимости технический паспорт сохраняет юридическую силу, так как является документом, содержащим технические, идентификационные характеристики первичного или вторичного объекта, и замены не требует.

При написании статьи использовался – приказ министра юстиции РК от 6 мая 2013 года «Об утверждении Правил и сроков внесения в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество, проведения государственного технического обследования, Правил оказания государственной услуги «Выдача дубликата технического паспорта недвижимого имущества» и Правил присвоения кадастрового номера первичным и вторичным объектам недвижимости».

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