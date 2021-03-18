В прошлом году в Казахстане был разработан ряд законодательных актов о внедрении всеобщего декларирования доходов и имущества гражданами Республики Казахстан, которые вступили в законную силу с 1 января 2021 года, передает alau.kz

Контроль реальных доходов населения, отмечают специалисты, вводится для сокращение теневой экономикой и позволит снизить уровень коррупции. На первом этапе — с 1 января 2021 года, казахстанцы должны сдать новую декларацию об активах и обязательствах. Ее сдают госслужащие, военные, полицейские и их супруги.

«На первом этапе предоставляется форма 250 это об активах и обязательствах. далее будет предоставляться форма 270 — о доходах и имуществе. Декларация представляется по месту жительства. На бумажном носителе — не позднее 15 июля текущего года, я в электронном виде — не позднее 15 сентября текущего года. Через Кабинет налогоплательщика, портал «электронного правительства» (egov.kz), а также через мобильные приложения eSalyq Azamat и eGov mobile», — говорит замруководителя департамента госдоходов Костанайской области Арман Журсиналин.

Налоговики подчеркивают, что в этом году костанайцы должны внимательно изучать сдаваемую форму 250. Отчетность упростили, но при этом добавили ряд новшеств. К примеру, теперь нужно указывать дорогостоящий антиквариат или картины, а также нотариально заверенную задолженность перед физическим лицом или в том случае, если деньги должны вам.

«Недвижимое имущество, земельные участки, воздушные суда, суда вводного транспорта, прицепы, только указываются за пределами РК, то есть в иностранном государстве, так же деньги на банковских счетах, указывается только в банках иностранных. У нас указывается договор о долевом участие строительства, инвестзолото, авторские права и дорогостоящее имущество», — объясняет руководитель управления непроизводственных платежей ДГД Шынар Муканова.

Второй этап Всеобщего декларирования запланирован в стране с 1 января 2023 года. Декларацию будут сдавать работники госучреждений и квазигосударственного сектора и их супруги. На третьем этапе с 2024 года, к ним добавятся руководители, учредители юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их супруги. Заключительным этапом в 2025 году все оставшиеся категории.

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