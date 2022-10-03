Казахстанцы фиктивно разводятся для получения льготной ипотеки — глава «Отбасы банка»

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Получение льготного ипотечного кредита по категории «неполная семья» является одной из причин фиктивных разводов в Казахстане. Такое мнение озвучила председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова, передает Tengrinews.kz.
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По ее словам, по итогам трехлетнего срока выдачи займов банком был проведен анализ. Согласно анализу, категория «неполные семьи» последние четыре года растет наибольшими темпами.
«В Казахстане в 2017-м было 54 626 разводов. В 2018 году их количество увеличилось до 54 797. В 2019-м — на пять тысяч больше, и достигло уже 59 796. В период коронавируса, когда подача заявления на развод стала более сложной, количество снизилось до 48 тысяч. В 2021 году вновь идет рост и стало 48 239 (разведенных семей). Мы считаем, что одной из причин фиктивных разводов является то, что люди хотят попасть в очередь (на приобретение квартиры в ипотеку. — Прим.). Поскольку по направлению «неполная семья» достаточно свидетельства о разводе», — считает Ибрагимова.
По ее словам, 23 сентября в рамках постановления правительства было поддержано предложение о том, что неполные семьи будут получать кредит по программе «Шанырак — 5-10-20».
«Это люди, которые воспитывают детей, но при этом работают. И их дети здоровы. Вот они будут получать по программе «Шанырак — 5-10-20″. Разница только в ставке вознаграждения. Но на уровне каждой семьи это примерно 30 тысяч тенге», — добавила Ляззат Ибрагимова.
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