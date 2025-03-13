Большинство желающих приобрести жильё в Казахстане начинают поиск предложений в ценовом сегменте 20-30 млн тенге, сообщают аналитики Krisha.kz.

Но таких предложений мало, отметили в компании. По её данным, половина интересующихся новыми квартирами сначала искали жильё на вторичном рынке.

63% потенциальных покупателей желают приобрести жильё в чистовой отделке, 56% интересуются квартирами с двумя комнатами. Спрос на ипотечные займы за прошлый год вырос на четверть.

В Кызылординской, Алматинской, Туркестанской, Улытауской и Атырауской областях сложился дефицит предложения жилья. В Павлодаре, Жезказгане, Кызылорде, Уральске, Таразе новостроек меньше платёжеспособного спроса.

Заместитель председателя правления Отбасы банка Нурлан Акшанов отметил, что более 150 тысяч вкладчиков готовы к покупке жилья, так как уже накопили 50 % от его стоимости. Однако предложат ли строители то, что хотят покупатели, неизвестно.

«Покупатель стал взыскательнее и грамотнее. Помимо репутации компании, клиенты обращают внимание на разрешительные документы, внимательно читают договоры. Одновременно растёт финансовая грамотность. Люди ищут не только выгодные механизмы покупки, но и оценивают приобретение с точки зрения инвестиционной привлекательности: смотрят, куда выгоднее вложить на сегодняшний день», – отметила заместитель президента Ассоциации застройщиков Казахстана Виктория Тен.

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