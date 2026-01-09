Казахстанцы стали активно снимать пенсионные накопления для оплаты лучевой терапии. Об этом сообщили в Первое кредитное бюро.
По данным аналитиков, объёмы таких операций за один месяц превысили показатели за всё предыдущее время действия программы. Так, до 1 декабря 2025 года было исполнено 507 заявлений на общую сумму 548 млн тенге. Однако уже в декабре одобрили 7 154 заявки на единовременные пенсионные выплаты по этой категории, а их совокупный объём составил около 5,6 млрд тенге.
Речь идёт о современных формах лучевой терапии — гамма-нож и кибернож . Эти методы применяются, в частности, при лечении пациентов с опухолевыми заболеваниями.
В Первом кредитном бюро отмечают, что столь резкий рост заявок связан с ограничением перечня медицинских услуг, на которые разрешено использовать пенсионные накопления.
Напомним, что в сентябре прошлого года Отбасы банк приостановил приём заявок на использование пенсионных средств для оплаты стоматологических услуг, 4 декабря — офтальмологических, а 12 декабря — пластических операций.
