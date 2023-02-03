Казахстанцы массово подписывают петицию против хиджамы для детей

После резонансного сообщения о проведении процедуры хиджама (кровопускание) для младенцев в Атырау казахстанцы запустили и массово подписывают петицию о запрете таких манипуляций на детях.

Корреспондент Tengrinews.kz связалась с учеными и врачами, чтобы узнать, чем опасна хиджама.

Хиджама — это кровопускание, во время которого удаление крови происходит через надрезы на коже. Метод был популярен в средневековой медицине, однако в современной доказательной медицине показания к кровопусканию очень ограниченные.

В Министерстве здравоохранения подтвердили, что хиджама не относится к лицензируемой медицинской помощи. Тем не менее практикующие хиджаму продолжают оказывать услуги и предоставлять их в том числе детям.

Группа казахстанских медицинских работников и ученых запустила петицию, призывая Министерство здравоохранения вмешаться и принять меры по регулированию деятельности, связанной с практикой альтернативной медицины и использованием хиджамы, особенно применение этих практик в отношении несовершеннолетних.

За двое суток ее подписали уже более 11 тысяч граждан.

Ученый в области биомедицины и сооснователь Medsupport, PhD Дана Акилбекова пояснила, что эффективность кровопускания как метода лечения в доказательной медицине применяется лишь в очень редких случаях, таких как избыток гемоглобина, и исключительно по назначению врача.

«Многие медицинские специалисты считают хиджаму инвазивным вмешательством, которое может быть опасным для здоровья. Анализ 357 клинических исследований привел к выводу, что хиджама является фактором риска для передачи инфекции гепатита C (исследование проводили в Египте. — Прим.). Другое исследование, основанное на 24 948 случаях инфицирования гепатитом C, известных в Саудовской Аравии, показало, что хиджама была основным способом передачи заболевания у значительной части пациентов. В литературе описан случай некротизирующего фасциита после хиджамы, закончившегося летальным исходом«, — предупредила Акилбекова.

Многие указывают на то, что хиджама распространена в Саудовской Аравии, но там, по словам ученой, это направление регулируется и контролируется Национальным центром дополнительной и альтернативной медицины. Лицензирование включает в себя регулирование и контроль практикующих, место практики и само оборудование для хиджамы. Те, кто занимается хиджамой, должны иметь медицинские сертификаты, подтверждающие, что они не болеют СПИДом, туберкулезом и вирусными гепатитами B и C. Клиники должны иметь информационные системы, которые могут записывать все процедурные работы. Это включает в себя регистрацию записей и всех медицинских данных пациентов. Кроме того, хиджама запрещена для детей младше 12 лет. Лицензия на практику хиджамы в СА выдается только медицинским специалистам.

«Поэтому мы считаем, что хиджаму необходимо внести в список лицензируемых методов народной медицины, предполагающей выдачу лицензии, с указанием на то, что данные методы традиционной медицины не признаны эффективными доказательной медициной. Хиджама может считаться паллиативным лечением либо плацебо, если не несет опасности для здоровья. Запрет на хиджаму действует в отношении детей до 18 лет ввиду необоснованности и больших рисков», — уточнила Дана Акилбекова.

Врач общей практики Виолетта Попова посоветовала настороженно относиться к методам, которые обещают вылечить огромный спектр заболеваний одинаковым вмешательством. «Хиджамисты» обещают вылечить высокое и низкое давление, туберкулез, менингит, ангину, сахарный диабет, псориаз, астму, депрессию, бесплодие, глухоту и так далее.

«Почему мы обратили на это внимание. Практикующие хиджаму сообщают на своих страницах в соцсетях, что «лечат», но, как мы знаем, даже к традиционной медицине хиджама не относится и не лицензируется в нашей стране. Таким образом, «лечить» они никого не могут и не имеют на это права. Многие состояния новорожденных — временные и самопроходящие и не требуют никаких вмешательств, тем более рассечения лезвием лба, виска, затылка. Мы ведь не в Средних веках живем. Они делают упор на то, что так раньше лечили тысячелетиями. Да, но врачи тех времен не знали, как и что лечить. Когда врачи узнали о микробах, бактериях и вирусах, раскрыли патогенез многих заболеваний, кровопускание ушло в прошлое. Сейчас в протоколах лечения Казахстана нет ни одного диагноза, который бы лечился хиджамой», — отметила врач.



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Врач-психиатр Арай Альгожина отметила, что специалисты по хиджаме рекомендуют свой метод для лечения многих расстройств и заболеваний. В перечне можно найти даже слабоумие и депрессию.

«Это те состояния, которые диагностируют и лечат только врачи-психиатры. Диагноз выставляется только врачебной консультативной комиссией. Специалист хиджамы не имеет достаточных знаний, чтобы диагностировать и лечить данные патологии. Помимо этого, сама хиджама как процедура может иметь множество осложнений. В разрезе психиатрии можно отметить анемию, которая может ухудшать степень деменции«, — предупредила она.

Психиатр пояснила, что депрессия — это расстройство, которое может быть самостоятельным заболеванием, а может быть в структуре многих других. Его симптомы: замедление сфер психики, особенно мышления, эмоций и двигательной сферы. От тяжести состояния, причин развития депрессии зависит дальнейшее лечение и прогноз.

«Что меня насторожило как психиатра: такие граждане никогда не смогут пожаловаться или даже судиться со специалистами, которые не помогли им. Например, пациент с ухудшением деменции не сможет жить без помощи посторонних, а пациент с депрессией может получить самый ужасный исход своего заболевания. Болезни психики относятся к социально значимым заболеваниям, данные патологии вызывают наибольшую смертность и инвалидизацию населения. Пациенты должны состоять на диспансерном учете у психиатра по месту жительства, получать бесплатное лечение, регулярно осматриваться врачом. Поэтому мы требуем ввести запрет на применение инвазивных методов лечения альтернативной медицины, таких как хиджама/гирудотерапия, людям с психическими и поведенческими расстройствами, а также с остальными социально значимыми заболеваниями», — сказала Альгожина.



Фото Instagram / @nemolchikz_official

Невролог Игорь Ем рассказал, что тоже часто сталкивается с методами лечения, которые не имеют под собой научных доказательств эффективности и несут повышенный риск заражения вирусными гепатитами, ВИЧ и другими инфекционными заболеваниями.

«Каждый врач выражает свою позицию в данном вопросе, невозможно лечить многие заболевания одним методом, который противоречит науке, да и в целом здравому смыслу, у каждого заболевания есть своя причина и свой механизм возникновения», — указал врач.

В качестве примера он описал причины появления боли в спине и показал, способна ли хиджама справиться с ней.

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