В 2025 году Агентство по регулированию и развитию финансового рынка рассмотрело 164 тысячи обращений от физических и юридических лиц по вопросам деятельности финансовых организаций и коллекторских агентств. Это на 29,1% больше, чем годом ранее (в 2024 году — 127 тысяч обращений), сообщает BAQ.KZ.

Большинство жалоб — на банки и МФО

Наибольшая доля обращений пришлась на банковский сектор — 51,5%.

Ещё 36,7% жалоб касались микрофинансовых организаций, 11,8% — других участников финансового рынка.

Основные причины обращений граждан

Чаще всего заявители жаловались на проблемы с урегулированием и взысканием задолженности по займам, ограничения по банковским счетам, а также на кредиты, оформленные мошенническим способом.

В страховом секторе обращения в основном были связаны с отказами в страховых выплатах и несогласием с размером страхового возмещения.

Меры надзорного реагирования и штрафы

По выявленным нарушениям законодательства Агентством были применены меры надзорного реагирования. Вынесено 78 рекомендательных мер, выдано 17 письменных предписаний, а также наложено 55 административных взысканий по 155 протоколам на общую сумму 70 млн тенге.

Ответственность банков, МФО и коллекторов

В отношении банков применено 58 рекомендательных мер и наложено 16 административных взысканий на сумму 13,3 млн тенге.

Коллекторские агентства получили 8 письменных предписаний и 11 штрафов на сумму 4,2 млн тенге .

К микрофинансовым организациям применены 2 рекомендательные меры, 9 предписаний и 21 штраф на сумму 49,9 млн тенге.

Страховые компании получили 15 рекомендательных мер и 6 штрафов на сумму 2,2 млн тенге.

Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, оштрафованы на 0,4 млн тенге.

Программа рефинансирования ипотеки

Параллельно Агентство продолжает реализацию программы рефинансирования ипотечных займов, направленной на сохранение единственного жилья и снижение долговой нагрузки граждан.

Результаты первого и второго этапов программы

В рамках первого этапа программы, рассчитанного на заемщиков, оформивших ипотеку в период с 2004 по 2020 годы, по состоянию на 1 января 2026 года банками рефинансировано 33,2 тысячи займов на сумму 211,3 млрд тенге.

Вторая часть программы охватывает валютные ипотечные кредиты, выданные до 1 января 2016 года. По этому направлению проведены конвертация и рефинансирование 16 тысяч займов на сумму 114,3 млрд тенге.

Дополнительная поддержка заемщиков

В рамках третьего направления программы дополнительные меры финансовой поддержки оказаны 10,6 тысячи заемщикам на сумму 100,3 млрд тенге. Поддержка предоставляется в виде снижения задолженности, установления льготных графиков погашения и возврата в собственность заемщиков единственного жилья, ранее находившегося на балансе банков.

