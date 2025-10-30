USD 530.15 EUR 617.47 RUB 6.64

Казахстанцы меняют национальность

— Сегодня, 13:44
Изображение для новости: Казахстанцы меняют национальность

Фото alau.kz

В Казахстане за январь–сентябрь 2025 года 2 272 гражданина оформили документы в связи со сменой национальности, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Первое кредитное бюро. Поскольку один формуляр обычно оформляется на одного человека, в среднем это около 58 решений в неделю.

Какие именно национальности меняли заявители, бюро не раскрывает. Зато приведена региональная динамика: в Алматы на каждые 10 тысяч жителей приходится 2,5 формуляра, в Астане — почти 2, при среднем по стране уровне около 1,1 на 10 тысяч.

Таким образом, смена национальности остаётся редкой, но заметной практикой, особенно в крупных городах.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.