В Казахстане за январь–сентябрь 2025 года 2 272 гражданина оформили документы в связи со сменой национальности, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Первое кредитное бюро. Поскольку один формуляр обычно оформляется на одного человека, в среднем это около 58 решений в неделю.

Какие именно национальности меняли заявители, бюро не раскрывает. Зато приведена региональная динамика: в Алматы на каждые 10 тысяч жителей приходится 2,5 формуляра, в Астане — почти 2, при среднем по стране уровне около 1,1 на 10 тысяч.

Таким образом, смена национальности остаётся редкой, но заметной практикой, особенно в крупных городах.

