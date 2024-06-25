Казахстанцы могут начать рабочий день на час раньше — Минтруда

Министр труда и социальной защиты населения нашей страны Светлана Жакупова в кулуарах правительства ответила на предложение казахстанцев сменить график рабочего дня на фоне перевода часов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

«Поступают предложения от казахстанцев пересмотреть график рабочего дня. Но мы им отвечаем, что этот вопрос решается обоюдно работодателем и работниками. Они могут договорится о новом рабочем графике: чтобы не завершать работу, когда стемнеет, перевести на час раньше. То есть если сейчас, например, рабочий день начинается в 09:00, то они могут договориться начать работу с 08:00 и тогда работодатель может рассмотреть возможность сокращения рабочего дня на час. Могут стороны об этом договориться. Это несложно», — сказала Светлана Жакупова.