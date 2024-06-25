USD 465.28
EUR 499.2
RUB 5.33
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Казахстанцы могут начать рабочий день на час раньше — Минтруда

Казахстанцы могут начать рабочий день на час раньше — Минтруда

Фотография для новости Казахстанцы могут начать рабочий день на час раньше - Минтруда

pixabay.com

Министр труда и социальной защиты населения нашей страны Светлана Жакупова в кулуарах правительства ответила на предложение казахстанцев сменить график рабочего дня на фоне перевода часов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

«Поступают предложения от казахстанцев пересмотреть график рабочего дня. Но мы им отвечаем, что этот вопрос решается обоюдно работодателем и работниками. Они могут договорится о новом рабочем графике: чтобы не завершать работу, когда стемнеет, перевести на час раньше. То есть если сейчас, например, рабочий день начинается в 09:00, то они могут договориться начать работу с 08:00 и тогда работодатель может рассмотреть возможность сокращения рабочего дня на час. Могут стороны об этом договориться. Это несложно», — сказала Светлана Жакупова.

По ее словам, такая возможность предусмотрена в Трудовом кодексе и носит рекомендательный характер

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

150 000 тенге каждому. Костанайцам сообщают о «щедрых выплатах»

Следующая новость

Кого предложили освободить от армии в Казахстане?