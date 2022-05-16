Казахстанцы могут написать детектив и получить ценный приз от МВД

Министерство внутренних дел объявило о проведении второго республиканского конкурса «Серт» по написанию детективных романов, сообщает informburo.kz .

Конкурс проводят в преддверии 30-летия казахстанской полиции. Работы принимаются до 15 сентября текущего года.

«Основная цель литературного конкурса – повышение уровня правосознания и правовой культуры населения, казахстанского патриотизма, а также привлечение внимания общественности к сложной и опасной работе полицейских и других работников правоохранительных органов», – заявили в МВД.

На конкурс допускаются детективные произведения основных жанров прозы (романы от 80 страниц и рассказы от 50 до 60 страниц) на государственном и русском языках, ранее не публиковавшиеся. Конкурсанты должны предоставить краткую информацию о себе с указанием фамилии, имени, отчества, возраста, профессии, адреса и контактных телефонов. Работы в формате Word можно отправить по адресу mvd_pr@mail.ru с пометкой «Конкурс».

Как отметили в министерстве, итоги конкурса подведёт жюри, в состав которого войдут известные писатели и поэты, критики и литературоведы, журналисты и ветераны органов внутренних дел.

Победителей объявят ко Дню независимости Казахстана – 16 декабря. Они получат дипломы и ценные призы.

В прошлом году МВД впервые в истории страны провело республиканский конкурс детективных работ «Серт». По его итогам выпустили двухтомник с произведениями современных отечественных писателей детективного жанра.