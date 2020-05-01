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Казахстанцы могут отследить свои заявки на 42 500 тенге — вице-министр

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Вице-министр труда и социальной защиты населения Нариман Мукушев в своем Telegram-канале рассказал о новой функции отслеживания заявки на выплату 42 500 тенге социальной помощи, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Приводим публикацию вице-министра полностью (орфография и пунктуация сохранены):

«Много поступает вопросов о том, отправлены ли деньги на счета после одобрения.
Часто просят проверить по конкретному ИИН.

Поэтому, чтобы каждый из вас мог узнать, отправлены ли ему деньги и куда, мы с нашей цифровой командой в течение последних дней провели ряд интеграций и технические работы.

Теперь в статусах на egov.kz и 42500.enbek.kz можно увидеть отправлены ли деньги и в какой банк.

В случае, если заявка одобрена и деньги отправлены, статус покажет 5 шаг зелёным, а внизу будет написано в какой банк отправлены 42500 тенге. В этом случае, можно обращаться в банк, если на карте не видите поступления.

Если заявка одобрена, но есть ошибка в номере счета, статус покажет 5 шаг желтым, внизу отобразится информация о том, что нужно сделать, чтобы мы получили ваш верный номер счета. Часть таких ошибок мы сами выявляем, но часть увидеть не можем, и банки возвращают деньги. Тогда и приходится или через нашу базу, или через СМС искать другие счета», — написал он.

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