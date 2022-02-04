Казахстанцы могут подать заявку на получение помощи из фонда «Қазақстан халқына»

В фонде отметили, что сайт является информационным порталом, где любой желающий сможет ознакомиться с новостями по проектам, финансовой отчетностью о поступлении и расходовании средств, результатами реализованных проектов.

В разделе сайта «Как подать заявку» приведена пошаговая инструкция по подаче заявки на получение благотворительной помощи. Людей будут автоматически направлять на портал НПП «Атамекен» в Единую приёмную благотворительных организаций. Портал НПП уже интегрирован с некоторыми базами электронного правительства. Сайт планируют интегрировать со всеми доступными базами данных государственных и местных исполнительных органов для получения полноценной информации о статусе обратившихся.

Заявку будет обрабатывать НПО, работающее с категориями населения, к которым относится заявитель, и выразившее намерение обеспечить взаимодействие заявителя и фонда.

При этом заявка может быть отклонена в случае её несоответствия целям и задачам фонда. «Для рассмотрение заявок формируются экспертные комитеты по каждому направлению деятельности фонда. Членами экспертных комитетов могут стать эксперты, являющиеся признанными специалистами в одной из сфер деятельности фонда», – уточнили в «Қазақстан халқына».

Казахстанцы могут оставить свои предложения по отбору членов экспертного комитета в разделе сайта «Эксперты».