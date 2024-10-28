В Казнете появилась рассылка с изображением документа времен СССР. Якобы те граждане, у кого сохранились такие документы, могут получить крупный бонус, передает stopfake.kz

Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан опровергла эту информацию.

«Все социальные выплаты регламентированы Социальным кодексом РК. Такого вида выплат не существует! Призываем граждан доверять информации только из достоверных источников и не поддаваться на провокации мошенников. Распространение заведомо ложной информации карается по закону», — предупреждает ведомство.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.