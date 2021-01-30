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Казахстанцы могут проверять начисление зарплат и налогов через мобильное приложение

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Комитет государственных доходов запустил сервис «оплата труда работника» в мобильном приложении «e-Salyq Azamat», который позволяет работнику просмотреть суммы начисленного индвидуального подоходного налога, пенсионных взносов, обязательных социальных отчислений и социальных отчислений на медицинское страхование, передает zakon.kz.

Сервис доступен по налоговым периодам с 1 квартала 2020 года.

Данные доступны, если вход осуществлен с помощью электронной цифровой подписи или при идентификации с использованием SMS пароля. SMS поступит на номер мобильного телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан (в ЦОНах).
Комитет госдоходов.
Для просмотра данных необходимо выбрать вкладку «Налоговый кошелек», «Оплата труда работника», далее выбрать год и период.

Как пояснили в КГД, на начальном этапе данные могут просматривать физические лица, работодатели которых, при расчетах с бюджетом применяют общеустановленный режим или специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.
При отсутствии сведений или несоответствии данных необходимо обратиться к работодателю для корректировки налоговой отчетности.

Бесплатное мобильное приложение «e-Salyq Azamat» можно скачать в «App Store» или «Play Market».

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