Услуга по признанию документов об образовании теперь доступна и в мобильном приложении eGov Mobile. Это позволяет гражданам легко подтвердить подлинность документов о среднем и послесреднем образовании прямо с мобильного устройства. Ранее услуга была доступна на портале eGov.kz, сообщает АО «НИТ».

Также данная услуга значительно упрощает процесс получения дубликатов утраченных документов и подтверждения факта получения образования за рубежом. Благодаря этому пользователи могут быстро и удобно оформить удостоверение о признании подлинности ранее полученного образования, восстановить утраченный документ подтверждающий факт его получения или подтвердить зарубежное образование.

Чтобы получить услугу, необходимо:

авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел «Услуги» — «Образование»;

выбрать нужную услугу «Признание документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании»;

заполнить необходимые поля, прикрепить документы и дать согласие на использование персональных данных;

подписать заявку с помощью Face ID/Touch ID.

Отслеживать результаты и статус заявки пользователь может в Личном кабинете приложения.

Услуга была запущена при сотрудничестве Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства просвещения РК.

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