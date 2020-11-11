С этого года казахстанцы могут воспользоваться новшеством в Налоговом кодексе. При получении платных медицинских услуг, к примеру, в частных клиниках, с них не будет удерживаться индивидуальный подоходный налог. Но только с той суммы, на которую оказана медуслуга. Есть и денежный предел для применения налогового вычета на медицину.

Согласно статье 348 Налогового кодекса РК, с этого года казахстанцы могут воспользоваться так называемым налоговым вычетом на медицину. Он применяется по расходам на оплату медицинских услуг, кроме косметологических. Речь идёт о медицинских услугах, которые оказываются в частном порядке, то есть за деньги. К примеру, заработная плата работника — 100 000 тенге. Он сделал тест на ковид-19 за 12 тысяч тенге. Существует специальная схема, как рассчитать вычеты ИПН в таких ситуациях . От зарплаты в 100 тыс. тенге отнимается 10 тыс. тенге пенсионных отчислений, минусуется минимальная заработная плата в 42500 тенге и отнимается 12 тыс. тенге — стоимость теста на ковид-19. И уже из этой суммы определяется подоходный налог. 3550 тенге — это и есть сумма налога, которую не удержат из вашей зарплаты.

«Если, например, возьмем зарплату 100 тыс. тенге, приделы в год 2,5 млн, если операция у вас будет 20 тыс тенге, тогда эту сумму ставим на минус и только в этом случае исчисляется ИПН. Получается с этого расхода, который вы оплатили вы не платите к государству налог, за минусом этой суммы.»,- говорит главный специалист управления госдоходов Костаная Жанна Турганова.

Но не забываем, что максимально возможный предел для применения налогового вычета на медицину в 2020 году составляет 249 194 тенге — это 94 МРП. И если вы, к примеру, уже воспользовались налоговым вычетом на общую сумму операции — 20 тыс. тенге, то у вас в запасе для применения налогового вычета на этот год останется- 229 194 тенге. Новые медицинские расходы будут вычитываться именно в пределах этого остатка налогового вычета.

«У нас ИПН небольшая сумма и в любом случае они себе 250 тыс. тенге в карман не вернут, сумма ИПН -10 процентов от дохода. Идет корректировка налоговой вычеты при зарплате, этот налоговый вычет на медицину учитывается при исчислении ИПН, минусуется сумма затрат, чтобы на нее не начислялся налог»,- сказала Жанна Турганова.

Чтобы получить подобный налоговый вычет на медицину, работники должны предоставить бухгалтеру предприятия договор на оказание медицинских услуг, чеки, выписку за оплату анализов или операций, и написать заявление на применение к вычету данных расходов.

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