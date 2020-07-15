Казахстанцы могут ввозить лекарства из других стран

Казахстанцы, проживающие на приграничных с Россией территориях, могут ввозить лекарства из соседней страны для себя и своих близких при наличии соответствующих документов. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказала вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова, сообщает zakon.kz

На сегодняшний день законодательно нет ограничений для ввоза лекарственных средств для собственных нужд. Это прописано в Кодексе РК «О здоровье народа и системе здравоохранения». То есть в случае предоставления соответствующих документов, что это курсовая доза лекарственного средства, либо это для близких родственников запрета на ввоз не существует, — сказала она.

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