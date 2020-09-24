Казахстанцы могут выехать из России по просроченным документам, но без транзита через третьи страны, передает zakon.kz.

Выезд разрешен, если срок действия документов истек после 14 марта 2020 года.

Как сообщили в посольстве Казахстана в России, казахстанцы освобождены от регистрации в России до 15 декабря.

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в Указ № 274 от 18 апреля «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения COVID-19».

Согласно Указу, иностранцы в том числе и граждан Казахстана, у которых в промежуток с 15 марта по 15 декабря 2020 года истекает срок регистрации или разрешения на временное прибывание в России, могут свободно находиться в РФ без обязательной постановки на учет. На этот период в их отношении штрафные санкции и депортации исключены.

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