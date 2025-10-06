Казахстанские транспортные компании, выполняющие международные автоперевозки, столкнулись с серьезными трудностями из-за новых визовых правил, введённых в России. Под ограничения, по словам депутата мажилиса Болатбека Алиева, уже попали десятки тысяч водителей и предприятий, что создает риски для всей отрасли и может привести к перебоям в поставках.

О проблеме депутат написал на своей странице в Фейсбук.

«Некоторые уже находятся в СИЗО. Под угрозой десятки тысячи водителей и компании международники. У меня уже горит телефон от звонков перевозчиков и СМСов со всех концов страны, размещаю тут пару СМСок . В последнее время наши водители и компании, осуществляющие международные перевозки, начали массово сталкиваться с ограничениями по срокам пребывания на территории Российской Федерации. После внесённых изменений в Федеральный закон №115-ФЗ (ред. от 08.08.2024 г.) визовые правила предусматривают, что иностранные граждане, прибывающие без визы, могут находиться в России не более 90 суток в течение календарного года. Эта норма не учитывает специфику международных автомобильных перевозок. Наши водители находятся на территории другой страны не по личным причинам, а при исполнении своих трудовых обязанностей. Однако новые требования фактически ставят их в положение нарушителей российского законодательства», — пишет депутат Болатбек Алиев.

По его словам, многие уже оказались в подобной ситуации. Поскольку время пребывания на территории России и Беларуси суммируется, то даже транзит через Беларусь засчитывается как пребывание в России. Кроме того, многосуточные очереди на границах Союзного государства с Европейским союзом, а также на российско-казахстанской границе приводят к тому, что водители из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран региона вынуждены сутками стоять в ожидании оформления, и всё это время включается в общий лимит 90 дней, отмечает депутат мажилиса.

Депутат сообщает, что им направлено официальное обращение на имя вице-премьера РК Серика Жумангарина, курирующего вопросы интеграции и взаимодействия в рамках ЕАЭС. В известность также поставлены Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел, чтобы заранее выработать механизм реагирования и защиты наших перевозчиков.

«Проблема уже не теоретическая — добросовестные казахстанские перевозчики фактически попадают под ограничения, рискуя потерять доступ к маршрутам через территорию России и Беларуси.

Если ситуация сохранится, нас ждёт дефицит подвижного состава, рост издержек и вытеснение казахстанских компаний белорусскими и российскими перевозчиками. Казахстан, напротив, применяет лояльный и партнёрский подход. То есть Казахстан освободил иностранных перевозчиков от подобных требований, создавая условия для стабильного и безопасного транспортного сообщения. Считаю необходимым, чтобы вопрос был вынесен на уровень Евразийской экономической комиссии и рассмотрен в рамках партнёрского диалога между нашими странами.

Наши перевозчики не должны становиться заложниками несогласованных решений», — заключил депутат Мажилиса Болатбек Алиев.

