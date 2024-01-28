Казахстанцы начали массово скупать новые автомобили в кредит

В Казахстане зафиксировали настоящий бум автокредитования. Показатели по продажам выросли сразу на 81%. Об этом рассказали в Первом кредитном бюро, сообщает телеканал КТК.

По данным аналитиков, в 2023 году казахстанцы получили автокредитов больше чем на полтора миллиарда тенге. Это 208 тысяч сделок. Многие обновили машины перед Новым годом. Видимо, поэтому самым продуктивным месяцем стал декабрь. Тогда через автокредитование продали 23 500 авто. Средняя сумма выдачи на покупку составила 7 с половиной миллионов тенге. Специалисты объясняют ажиотаж так: люди опасаются дальнейшего роста цен, поэтому решили приобрести авто по нынешним расценкам, пусть и в долг.

Руслан Омаров, генеральный директор Первого кредитного бюро: – В основном люди берут для бизнеса. То есть мы видим достаточно большое количество людей, которые используют авто как частный извоз. Таксисты во всех городах, соответственно, за счет этого актива зарабатывают деньги на то, чтобы обеспечивать свою семью

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