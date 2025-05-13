Жители Алматы накопили на пенсию почти 5 трлн тенге, передает LS.

По данным Нацбанка, на 1 апреля 2025 года обязательные отчисления в ЕНПФ достигли 21,75 трлн тенге. Количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) по таким взносам составило 11,1 млн.

Наибольший объем сбережений – у вкладчиков в возрасте от 31 до 40 лет – 6,28 трлн тенге (3,02 млн счетов).

Далее следуют казахстанцы от 41 до 50 лет – 6,27 трлн тенге (2,5 млн счетов). Также значительные средства накопили граждане от 51 до 60 лет – 5,4 трлн тенге (2,07 млн счетов).

А вот меньше всего пенсионных сбережений оказалось у вкладчиков от 71 до 80 лет – 9,7 млрд тенге (почти 101,3 тыс. счетов) и у людей старше 81 года – 1,7 млрд тенге (48,8 тыс. счетов).

Основная доля средств на пенсионных счетах приходится на алматинцев – 4,8 трлн тенге. На втором месте – Астана, 2,4 трлн тенге, а на третьем – Карагандинская область, 1,7 трлн тенге. При этом наименьший объем денег накопили жители области Ұлытау и Алматинской области – 45,02 млрд тенге и 68,8 млрд тенге соответственно.

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