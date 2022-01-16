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Казахстанцы не могут использовать сертификаты за утилизацию автомобилей

interfax.ru

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Приём автомобилей в утиль приостановили по распоряжению Министерства экологии.

В Шымкенте автолюбители столкнулись с проблемой: те, кто сдал свои автомобили на утилизацию, жалуются, что их сертификаты отказываются принимать в автосалонах. Говорят, что если единый «Оператор РОП» больше не занимается этим вопросом, значит, и сертификаты потеряли свою законную силу, сообщает «31 канал».

На руках у Армана Оралбаева два скидочных сертификата, каждый по миллиону тенге. Полгода назад Арман сдал два своих старых трактора на утилизацию, планировал приобрести легковой автомобиль и потратить сертификаты на первоначальный взнос. Но воспользоваться ими не получается. В автосалоне не принимают, передает informburo.kz

«В автосалоне наш сертификат не принимают. Говорят, что утилизация и утильсбор закрыты. Мы в недоумении: что делать, как быть?» – говорит Арман Оралбаев.

Водители жалуются, что ежедневно теряют свои деньги. Автомобили на утилизацию не принимают и сертификаты не выдают, а вот деньги за стоянку берут.

«Наши машины с 5 января стоят, так как говорили, что их будут принимать на утильсбор. Мы из Сарыагаша привезли старый трактор, за дорогу отдали 100 тысяч тенге. Кроме того, за стоянку в день платим по 1000 тенге, а за легковые машины – 250-500», – рассказал ещё один житель города Ержан Алтынбеков.

В ТОО «Оператор РОП» рассказали, что приём автомобилей в утиль приостановлен по распоряжению Министерства экологии. Там заявили, что вопрос находится на рассмотрении.

Журналистам удалось дозвониться в один из автосалонов Шымкента. В колл-центре подтвердили, что скидочные сертификаты пока не принимают.

Юрист Сергей Уткин, считает, что автосалоны, отказываясь принимать скидочные сертификаты, нарушают закон. Ведь пока не вступит в силу новый приказ, старый – о том, что ТОО «Оператор РОП»  принимает автомобили на утилизацию и выдает скидочные сертификаты – всё еще действителен.

«Надо обращаться в суд, заявлять, что сертификаты не принимают, и я на 100% уверен, что суд обяжет этого продавца техники эту скидку сделать. Единственное – нужно подтверждение отказа, видео хотя бы сделать», – говорит Сергей Уткин.

Президент страны поручил правительству передать функции ТОО «Оператор РОП» государственному органу. В Минэкологии заявили, что уже приступили к созданию структуры. Точной даты, когда заработает новая организация, пока нет.

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