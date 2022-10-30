Казахстанцы не могут приобрести квадратный метр жилья на среднюю зарплату

Рынок аренды тоже становится всё менее доступным для жителей страны.

Аналитическая служба НПП «Атамекен» проанализировала ситуацию на ипотечном рынке и пришла к выводу, что на среднюю зарплату рядовой казахстанец может позволить только 0,76 квадратных метра в новостройке, передает informburo.kz

«По данным Национального банка, ипотечное кредитование выросло почти на 1 трлн тенге, или 28,6% с начала года и составило 4,2 трлн тенге. Значительный рост объёмов ипотечного кредитования обусловлен увеличением стоимости жилой недвижимости, в том числе первичного жилья на 10,5%, вторичного – на 16,1% и арендного – на 35,8% за 9 месяцев текущего года», – сообщают аналитики.

При этом, по данным экспертов, казахстанцы всё ещё не могут приобрести один квадратный метр жилья на среднюю одну зарплату, которая в сентябре составила 322,9 тысячи тенге. На среднюю зарплату рядовой казахстанец может позволить только 0,76 квадратных метра в новостройке или 0,68 квадратных метра на вторичном рынке.

«Рынок аренды также менее доступен для казахстанцев. Если в начале года на среднюю зарплату казахстанца можно было позволить жильё в 83 квадратных метра, то в сентябре показатель упал до 70 квадратных метров», – сообщают аналитики.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.