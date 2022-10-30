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Казахстанцы не могут приобрести квадратный метр жилья на среднюю зарплату

Фото из открытых источников

Рынок аренды тоже становится всё менее доступным для жителей страны.

Аналитическая служба НПП «Атамекен» проанализировала ситуацию на ипотечном рынке и пришла к выводу, что на среднюю зарплату рядовой казахстанец может позволить только 0,76 квадратных метра в новостройке, передает informburo.kz

«По данным Национального банка, ипотечное кредитование выросло почти на 1 трлн тенге, или 28,6% с начала года и составило 4,2 трлн тенге. Значительный рост объёмов ипотечного кредитования обусловлен увеличением стоимости жилой недвижимости, в том числе первичного жилья на 10,5%, вторичного – на 16,1% и арендного – на 35,8% за 9 месяцев текущего года», – сообщают аналитики.

При этом, по данным экспертов, казахстанцы всё ещё не могут приобрести один квадратный метр жилья на среднюю одну зарплату, которая в сентябре составила 322,9 тысячи тенге. На среднюю зарплату рядовой казахстанец может позволить только 0,76 квадратных метра в новостройке или 0,68 квадратных метра на вторичном рынке.

«Рынок аренды также менее доступен для казахстанцев. Если в начале года на среднюю зарплату казахстанца можно было позволить жильё в 83 квадратных метра, то в сентябре показатель упал до 70 квадратных метров», – сообщают аналитики.

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