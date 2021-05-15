Казахстанцы не удовлетворены ответами Минздрава и МОН на свои обращения

Фото из открытых источников
Исследование реакции министерств на поступающие обращения и степени удовлетворённости граждан ответами провели аналитики Ranking.kz. По их данным, трое из десяти казахстанцев не получают удовлетворительных ответов, передает informburo.kz
По количеству ответов на вопросы граждан в тройку аутсайдеров вошли Министерство образования и науки, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. МОН занимает в рейтинге последнюю строчку: из 38,1 тысячи обращений в ведомстве ответили только на 30,4 тысячи (79,7%).
Лидирует Министерство национальной экономики, там ответили почти на все вопросы населения и бизнеса – 99,9%
Казахстанцы меньше всего удовлетворены ответами Министерства здравоохранения. Ведомство получило 434 неудовлетворительные оценки (36,9%). Также казахстанцы признали бесполезными 36,7% ответов Министерства труда и социальной защиты. 35% ответов Министерства торговли и интеграции тоже никак не помогли гражданам.
В 2020 году Казахстан занял 81-е место из 128 в рейтинге стран по уровню открытости правительства. Индекс открытости правительства определялся по трём критериям:
- с какой степенью государство делится информацией;
- наделяет ли государство граждан эффективными инструментами для контроля подотчётности правительства;
- способствует ли государство участию граждан в обсуждениях государственной политики.
Выше Казахстана в рейтинге расположились Кыргызстан и Россия.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области