Более 120 тыс. казахстанцев не обратились за пенсионными накоплениями в ЕНПФ, передает LS.

По данным фонда, на 17 апреля 2025 года порядка 122,8 тыс. человек, достигших пожилого возраста, так и не забрали свои выплаты по графику. На их индивидуальных пенсионных счетах скопилось почти 26 млрд тенге.

В ЕНПФ пояснили, что основная часть этих средств осталась невостребованной из-за того, что казахстанцы не подали заявления на выплату до 2018 года. Именно тогда была введена композитная (проактивная) услуга, позволившая получать пенсии из государственного бюджета и из фонда по одному заявлению. До этого необходимо было обращаться отдельно в госкорпорацию «Правительство для граждан» и в ЕНПФ.

Между тем наследники 323 314 пенсионеров так и не обратились за выплатами после их смерти. На счетах этих вкладчиков остается порядка 59,7 млрд тенге. Напомним, в случае смерти человека его семья имеет право на единовременную выплату на погребение за счет пенсионных накоплений, а также может получить средства по наследству.

Помимо этого, в фонде рассказали, что в настоящее время изучается вопрос расширения проактивной услуги в отношении пожилых казахстанцев, имеющих пенсионные сбережения за счет обязательных, профессиональных взносов и являющихся получателями выплат за выслугу лет.

Также в проактивном формате предлагается выплачивать пенсионные накопления за счет добровольных взносов гражданам, достигшим пожилого возраста.

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