Исполнительное производство по взысканию алиментов – социально значимая сфера, за которой министерство юстиции ведет постоянный контроль. Сейчас в производстве находятся 283 тыс. таких дел: большинство должников являются мужчинами, их число составляет 272 тыс., а свыше 11 тыс. – женщины. По 16 352 делам задолженность составляет 16 млрд тенге. Почти во всех случаях алименты взыскиваются ежемесячно через бухгалтерские службы работодателей. В этой связи активно ведется трудоустройство должников. Об этом сообщил официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали на пресс-конференции в СЦК.

По словам Талгата Уали, благодаря совместным усилиям юстиции и акиматов в 2024 году трудоустроено более 6 тысяч человек, в то время как в 2023 году – 4 238 человек.

За неисполнение обязательств должники также несут административную и уголовную ответственность. К примеру, за 2024 год более 4,5 тысяч должников привлечено к административной ответственности, а по статье 139 (неисполнение обязанностей по уплате алиментов) осужден 391 человек. Применяются меры, такие как арест банковских счетов и ограничения на выезд с территории РК.

«Хотелось бы привести примеры наиболее крупных взысканий за текущий год. Так, в Астане продан автомобиль должника по алиментам марки Mercedes-Benz S400 за 23 млн тенге. В Жамбылской области должник передал недвижимость для погашения долга в сумме более 11 млн тенге. А в Алматы для погашения задолженности более 9 млн тенге передан Hyundai Tucson 2017 года», — привел пример спикер.

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