Казахстанцы отдохнут 4 дня на День столицы

Опубликовано постановление правительства от 25 апреля 2023 года «О переносе дня отдыха в 2023 году», сообщает zakon.kz.

Согласно документу, день отдыха с субботы 1 июля 2023 года переносится на пятницу 7 июля 2023 года.

Таким образом, на День столицы казахстанцы будут отдыхать 6, 7, 8 и 9 июля при пятидневной рабочей неделе. При этом 1 июля будет рабочим днем.

При шестидневной рабочей неделе дни отдыха приходятся на 6, 7 и 9 июля.

28 июня в Казахстане отмечается первый день Курбан айта.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.