Казахстанцы отказываются от бумажных денег

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За восемь месяцев 2021 года казахстанцами с использованием платежных карточек проведено 4 млрд операций на сумму 56,3 трлн тенге, что превышает аналогичные показатели 2020 года в 2,2 и 2 раза, соответственно, сообщает zakon.kz.
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9 из 10 операций по платежным карточкам казахстанцы провели безналичным способом. За январь-август 2021 года с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов проведено 3,8 млрд безналичных операций на сумму 43,2 трлн тенге, что превышает аналогичные показатели 2020 года в 2,4 и 2,3 раза, соответственно, — сообщает пресс-служба Национального банка РК
Отмечается, что зафиксирован рост доли онлайн-операций в общей структуре объемов безналичных операций.
За январь-август текущего года 67% всех безналичных операций проведены в интернете либо посредством мобильных приложений (2,5 млн операций). Доля онлайн-операций в объеме безналичных операций населения выросла до 83% и составила 35,9 трлн тенге, сообщила пресс-служба Нацбанка РК
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