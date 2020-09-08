Казахстанцы отказываются от ипотеки

Казахстанцы стали меньше оформлять ипотечные кредиты в условиях ограничений и коронакризиса. По подсчетам аналитиков Halyk Finance, если в июне прошлого года рост банковского ипотечного портфеля составил 4,2%, то в аналогичный период нынешнего года показатель снизился почти в два раза, составив 2,6%, сообщает inbusiness.kz

«Несмотря на заметный рост ипотечного портфеля с начала года (+7,7%), в настоящий момент наблюдается тенденция снижения выдачи ипотечных займов. Так, после небольшого подъема ипотечного портфеля БВУ в апреле на 0,1% (М-к-М), в мае рост составил всего 0,4% – (1868,1 млрд тенге). Принимая во внимание, что в мае прошлого года ипотечный портфель БВУ в месячном выражении увеличился на 2,5%, налицо снижение интереса населения к получению жилищных займов. Несколько лучше выглядела ситуация в июне (+2,6%), однако все же темпы роста в июне текущего года оказались ниже прошлогодних (+4,2%)», – констатировали авторы обзора.

В целом рынок жилой недвижимости погружается в стагнацию. Активность падает двухзначными цифрами. Так, количество сделок купли-продажи жилья с минувших апреля по июль стабильно снижается на 16- 23%. По данным комитета по статистике министерства национальной экономики РК, в первом полугодии в республике продано 147 455 единиц недвижимости.

«В июле 2020 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 26 688 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 16,9%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-июль 2020 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года уменьшилось на 16,6%», – сообщали в госкомстате.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали сужение рынка ипотечного кредитования в связи с падением покупательской способности. По мнению аналитиков, отягчающим фактором станет и рост себестоимости строительства, а соответственно, цен на жилье.

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