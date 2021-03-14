Казахстанцы отмечают Көрісу күні и Прощенное воскресенье

14 марта Казахстан отмечает сразу два народных праздника — Көрісу күні и Прощенное воскресенье, сообщает zakon.kz.
Көрісу күні отмечается 14 марта за неделю до наступления весеннего равноденствия. В переводе с казахского «көрісу» означает «свидеться», «встретиться».
В этот день жители страны поздравляют друг друга с наступлением весны, отдают дань уважения старшим, обращаются к близким с наилучшими пожеланиями.
Праздник направлен на укрепление ценностей, объединяющих семью и общество. В этот день люди, враждующие друг с другом, просят взаимного прощения, сближаются между собой. Находящиеся в отдалении, приезжают в родной дом, к родным, либо поздравляют по телефону, отправляют открытки.
В этом году казахский праздник Көрісу күні совпадает с русским Прощенным воскресеньем. И датой, и сутью.
Дата Прощеного воскресенья меняется каждый год и зависит от того, на какое число выпадает Пасха. В 2021 году Прощеное воскресенье наступит 14 марта. В это же воскресенье отмечают и последний день Масленицы.
В этот день также принято просить друг у друга прощения и забывать старые ссоры.
Также этот день называют Неделей сыропустной. Славянское слово «сыропустная» обозначает «сыр опускаю», то есть «сыр оставляю». В этот день разрешается есть скоромную пищу: яйца и молочные продукты; мясо нельзя.
Главные слова в этот день: «Прости меня!», на которые положено отвечать «Бог простит, и я прощаю!». Но нужно не только просить прощения у тех, кого вольно или невольно обидел, но и самому искренне отпускать обиды.
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