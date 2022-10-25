Казахстанцы отмечают национальный праздник – День Республики

В этом году в честь Дня Республики казахстанцы отдыхают три дня – 23, 24 и 25 октября.

25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана. Декларация провозгласила суверенитет Казахской ССР и декларировала политико-правовые основы Казахстана как независимого государства. В ней впервые были закреплены такие принципы государственности как целостность, неделимость и неприкосновенность территории, развитие культуры народов и их языков, укрепление национальной самобытности.

25 октября был включен в перечень государственных праздников в 2001 году. В 2009 году указом Первого Президента страны День Республики был исключен из перечня государственных праздников.

Выступая на первом заседании Национального курултая от 16 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вновь вернуть Дню Республики статус национального праздника.

В сентябре депутаты Сената Парламента РК после рассмотрения Мажилиса приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников». В частности, вносились изменения в Закон «О праздниках в Республике Казахстан», которые устанавливают национальным праздником День Республики – 25 октября и государственным праздником День Независимости – 16 декабря. Также предложили исключить День Первого Президента – 1 декабря из списка государственных праздников.

22 октября Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий в канун Дня Республики.

«День Республики, как главный национальный праздник, должен стать поистине всенародным. Я вижу, с каким воодушевлением граждане восприняли идею Дня Республики. Во всех регионах состоятся торжественные концерты, научные конференции, творческие конкурсы, спортивные состязания, будут организованы патриотические, волонтерские и благотворительные акции», — заявил Касым-Жомарт Токаев, отметив, что стране нужны общенациональные инициативы, которые бы максимально отражали дух и смысл Дня Республики.

В преддверии праздника Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов.

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