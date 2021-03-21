Казахстанцы отмечают праздник Наурыз

В Казахстане отмечают главный весенний праздник — Наурыз мейрамы — наступление Нового года по солнечному календарю у восточных тюркских народов, передает Tengrinews.kz.
Наурыз является национальной традицией, не имеющей прямого отношения к религиозным обычаям. Праздник отмечается в дни, на которые приходится весеннее равноденствие. По древнему обычаю, до наступления Наурыза люди должны убирать в домах и вокруг, рассчитаться с долгами.
Наурыз в Казахстане официально празднуется три дня — 21-23 марта. Эти дни в республике, согласно законодательству, считаются выходными, нерабочими. Поскольку в этом году эти дни выпадают на воскресенье-вторник, то казахстанцы смогут отдохнуть пять дней подряд, с субботы 20 марта по среду 24 марта включительно.
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