Казахстанцы отмечают праздник Наурыз

В Казахстане отмечают главный весенний праздник — Наурыз мейрамы — наступление Нового года по солнечному календарю у восточных тюркских народов, передает Tengrinews.kz.

Наурыз является национальной традицией, не имеющей прямого отношения к религиозным обычаям. Праздник отмечается в дни, на которые приходится весеннее равноденствие. По древнему обычаю, до наступления Наурыза люди должны убирать в домах и вокруг, рассчитаться с долгами.

Наурыз в Казахстане официально празднуется три дня — 21-23 марта. Эти дни в республике, согласно законодательству, считаются выходными, нерабочими. Поскольку в этом году эти дни выпадают на воскресенье-вторник, то казахстанцы смогут отдохнуть пять дней подряд, с субботы 20 марта по среду 24 марта включительно.

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