Казахстанцы отмечают праздник Пасхи — Светлое Христово Воскресение

Сегодня казахстанцы отмечают праздник святой Пасхи — праздник Воскресения Иисуса Христа, который в этом году выпал на 2 мая, сообщает zakon.kz.

Пасха — древнейший и важнейший христианский праздник, праздник Воскресения Иисуса Христа — событие, которое является центром всей библейской истории. Празднику светлого Христова Воскресения предшествует пост, который и по продолжительности, и по своей значимости называется Великим.

У православных Светлое Христово Воскресение в 2021 году приходится на 2 мая. Дата Пасхи определяется из соотношения лунного и солнечного календарей.

Пасха Христова – один из любимых праздников в нашей стране, где в мире и согласии проживают представители разных народов, культур и конфессий. Казахстанцы дорожат своим богатым историческим наследием, бережно сохраняют духовные основы, стремятся передать традиционные нравственные ценности подрастающим поколениям.

К сожалению, уже второй год подряд христиане встречают Светлое Христово Воскресение в условиях пандемии. Как отметил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, «продолжающаяся пандемия или как мы называем это тяжелое для человечества испытание на церковном языке – моровая язва – усложнила течение всех сторон общественной жизни, С болью в сердце мы вспоминаем Великий пост и Пасхальные праздники прошлого года, когда православный народ был полностью лишен возможности посещать храмы, молиться, исповедоваться и причащаться святых Христовых Таин. В этом году, слава Богу, из-за улучшения общей эпидемиологической ситуации таких строгих ограничений не было, и верующие имели возможность посещать храмы».

В Пасху, как в важнейший праздник церковного года, совершается особо торжественное богослужение с Литургией. В Церкви с древних времен сложилась традиция совершения Пасхального богослужения ночью.

В Алматы закрытое праздничное Пасхальное Богослужение прошло 1 мая в Кафедральном Вознесенском соборе. Из-за карантинных ограничений было предусмотрено присутствие на Пасхальной Божественной Литургии в режиме онлайн.

Пасхальный огонь играет большую роль в богослужении. Он символизирует «Свет Божий, просвещающий все народы» после воскресения Иисуса Христа. В православных храмах ждут Благодатного огня от Храма Гроба Господня. По прибытию из Иерусалима благодатного огня священники торжественно разносят его по храмам города. Христиане тут же зажигают от него свои свечи.

В Казахстан Благодатный огонь был доставлен этой ночью в три города — Актау, Нур-Султан и Алматы.

— Несмотря на все трудности, как и в предыдущие годы, благодаря содействию государственного руководства и помощи благотворителей в праздник Пасхи в города Нур-Султан, Алма-Ату и Актау из святого града Иерусалима, от Гроба Господня был доставлен благодатный огонь, от которого затеплились лампады в храмах Митрополичьего округа, — говорит митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

К Пасхе начинают готовиться за неделю, этот период называют “Страстной неделей”. Ее окончание проводят приготовлением большого количества еды.

Пасхальная трапеза — после пасхального богослужения происходит освящение приготовленных к праздничному столу куличей, творожных пасох и пасхальных яиц.

Крашеные куриные яйца — один из ярких элементов пасхальной трапезы, символ возрожденной жизни, яйца расписывают узорами или украшают с помощью специальных наклеек.

Еще одно блюдо называется так же, как и праздник — пасха. Это творожное лакомство, приправленное изюмом, курагой или цукатами, подаваемое на стол в виде пирамиды, украшенной буквами «ХВ». Такая форма обуславливается памятью о Гробе Господнем, из которого воссиял свет Христова Воскресения.

Третий застольный вестник праздника — кулич, своеобразный символ торжества христиан и их близости со Спасителем. Перед тем как приступить к разговению, все эти яства принято освящать в храмах в течение Великой Субботы и во время пасхального богослужения.

Сердечно поздравляя казахстанцев с праздником Светлого Христова Воскресения, митрополит Александр призвал всех в эти «пасхальные дни согреть любовью тех, кто рядом с нами, и проявить заботу даже о малознакомых или вовсе незнакомых людях, нуждающихся в нашей помощи. Пусть пасхальная радость наполнит каждую душу и каждый дом».

Пасха – один из любимых праздников в нашей стране, где в мире и согласии проживают представители разных народов, культур и конфессий. Казахстанцы дорожат своим богатым историческим наследием, бережно сохраняют духовные основы, стремятся передать традиционные нравственные ценности подрастающим поколениям.

Говоря об этом, митрополит Александр подчеркнул, что «без живой веры в Бога, без следования Его вечным заповедям невозможно представить себе полноценную человеческую жизнь, невозможно построить крепкое в материальном и духовном отношении общество. Об этом напоминает нам сегодняшний светлый праздник Пасхи.

Христос воскресе – Воистину воскресе!

Христос тірілді – Шынымен тірілді!»

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