За год ожидания казахстанцев по улучшению своего благосостояния ухудшились. К такому выводу пришли в макроэкономическом исследовании Freedom Finance Global, передает LS.

Согласно опросу, в декабре 2024 года субиндекс прогноза изменений личного материального положения в горизонте одного года восстановился на 4,5 пункта, до 132,5. Доля респондентов, которые отметили улучшение личного материального положения, составила 50,8%, тогда как за аналогичный период 2023 года – 53%.

«Хуже всех ответили жители СКО, где доля ожидающих улучшения личного материального положения в ближайшие 12 месяцев составила лишь 37,6%. Причем показатель снизился на 8,3 п.п. относительно ноября», – подчеркнули во Freedom Finance Global.

Между тем субиндекс оценок благоприятности крупных покупок восстановился до 74 пунктов. В финкомпании отметили, что этот результат оказался лучшим за последние четыре месяца и на 3,3 пункта превысил данные за конец 2023 года. Таким образом, 31,8% опрошенных считают, что сейчас хорошие условия для крупных покупок.

Самое заметное улучшение показала ЗКО, где число положительных ответов выросло с 19,7% до 37%. При этом лидером оказалась Мангистауская область, где 39,6% респондентов положительно оценили текущие условия для покупок.

Что касается инфляционных оценок казахстанцев, то они второй месяц подряд демонстрируют рост. Так, в горизонте прошедшего месяца 42,6% опрошенных указали на сильное удорожание цен. При этом ожидания по росту цен на товары и услуги у населения снизились с 30,6% в ноябре до 24,7% в декабре.

Кроме того, уже третий месяц подряд растут девальвационные ожидания казахстанцев. Это происходит на фоне увеличения курса доллара на 1,5% за месяц и достижения новых максимумов.

«Согласно результатам опроса, доля граждан, ждущих ослабления тенге в горизонте одного года, выросла с 60,7% до 64,2%. А в горизонте месяца – с 44,9% до 46,1%. Отметим, что в сравнении с декабрем 2023 года число пессимистов выросло на 12,4 п.п. по первому вопросу и на 15,4 п. п. – по второму», – говорится в исследовании.

В целом Казахстан продолжает показывать нейтральную динамику по потребительской уверенности среди других стран Центральной Азии. Тогда как в Таджикистане и Узбекистане снижение данного показателя более заметно, отметили во Freedom Finance Global.

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