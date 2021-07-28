Казахстанцы перестали носить маски — Цой о напряженной эпидситуации

Более 23 тысячи казахстанцев с красным и желтым статусами выявлены через Ashyq, сообщил на брифинге министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

В Казахстане по-прежнему отмечается низкая настороженность населения. Граждане продолжают посещать объекты с красным и желтым статусом, мы перестали носить маски, соблюдать социальную дистанцию, которые являются основными мерами профилактики КВИ. Так, через приложение Ashyq уже выявлено более 23 тыс. посетителей с красным и желтым статусами, из них 13 516 больных с положительным результатом ПЦР теста и 9 688 контактных лиц, — сообщил Цой.

Он напомнил, что согласно матрице эпидемиологической ситуации Казахстана, 16 регионов страны находятся в красной зоне, в желтой зоне — только Туркестанская область.

По его словам, за последние две недели по сравнению с предыдущими двумя неделями в целом по республике отмечается подъем заболеваемости во всех регионах, рост заболеваемости составил 1,9 раза.

По сравнению с июнем месяцем среднесуточная заболеваемость выросла в 5,2 раза. В сравнении с 1 июля в стране отмечается прогрессивное увеличение занятости инфекционных и реанимационных в 3 раза. В связи с чем, в стране было проведено увеличение коечного фонда в 1,4 раза. На 28 июля этого года занятость инфекционных коек по республике составляет 53%, реанимационных коек – 43%, — сказал Алексей Цой.

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