Казахстанцы платят за комуслуги больше, чем жители Узбекистана и Китая, передает LS.

Согласно данным Numbeo за апрель 2025 года, стоимость базовых комуслуг (электричество, отопление, вода и вывоз мусора) для квартиры площадью 85 кв. м в Казахстане составляет в среднем 29 тыс. тенге в месяц.

Это дороже, чем в Кыргызстане (17 тыс. тенге), Узбекистане (20,4 тыс. тенге), Индии (21,2 тыс. тенге), Китае (26,4 тыс. тенге) и Беларуси (28 тыс. тенге).

В то же время в Монголии аналогичные услуги обходятся в 35 тыс. тенге, в Грузии – в 35,5 тыс. тенге, в Турции – 37,3 тыс. тенге, а в Украине – почти 47,3 тыс. тенге.

Существенно больше платят жители России – в среднем 60,8 тыс. тенге, Румынии – 83,3 тыс. тенге, Южной Кореи – 83,4 тыс. тенге. В Японии и ОАЭ расходы составляют порядка 90 тыс. тенге.

Дороже всего блага цивилизации обходятся жителям США (107,9 тыс. тенге), Израиля (122,3 тыс. тенге), Польши (150,1 тыс. тенге) и Великобритании (164,6 тыс. тенге).

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